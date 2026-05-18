В национальном парке Ярославской области из-за медведей закрыли два турмаршрута

Из-за угрозы нападения медведей в национальном парке Ярославской области закрыли два маршрута.

В национальном парке «Плещеево Озеро» под Переславлем из-за угрозы нападения медведей закрыли экологическую тропу «Кухмарь» и маршрут «Медвежий угол». Туристов не будут туда пускать до 30 июня.

«Сейчас у бурых медведей брачный период. В это время животные более чувствительны к любому вторжению на свою территорию, реагируют на него чрезвычайно бурно и способны к совершенно неспровоцированным агрессивным действиям», - так объяснили введенные ограничения в национальном парке.

Специалисты уточнили, что медведи не ведут оседлый образ жизни. Они легко и быстро передвигаются по чаще, в одним местах кормятся, в других – ночуют. Поэтому определить их местоположение в определенный период времени трудно.

