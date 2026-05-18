В Ярославле задержали мужчину, осквернившего флаг и Георгиевскую ленту

За осквернение флага и Георгиевской ленты жителю Ярославля грозит срок.

В Ярославле задержали 31-летнего мужчину, который порвал часть стяга с воинской символикой и Георгиевской лентой, вывешенные на мосту через Которосль ко Дню Победы. Вандал, предположительно, был пьян. Все, что творил мужчина, сняли камеры видеонаблюдения, затем кадры появились в социальных сетях.

Сейчас следователи регионального СКР устанавливают все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». О ходе его расследования будет доложено главе СК России Александру Бастрыкину.

