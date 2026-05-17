В Ярославской области выбрали лучшие детские работы о полиции

Лучшие поделки выбрали в Ярославской области. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

В творческих соревнованиях участвовали 25 ребят от 6 до 14 лет. Оценивали работы руководители кадрового подразделения Наталья Сердюкова, Алексе1 Терентьев и члены Общественного совета при УМВД протоиерей отец Павел Рахлин и директор Ярославской филармонии Ирина Тихомирова.

По три лучших работы в каждой возрастной категории будут представлять Ярославскую область на всероссийском этапе конкурса.

В младшей возрастной категории победила работа «Полицейская семья» Екатерины Азарян (8 лет) из Ярославля. В следующей возрастной группе лучшей стала поделка «Полицейский Дядя Степа – на страже народного единства» Михаила Безроднова (9 лет) из Первомайского района. Среди старших ребят выделили композицию Виктории Кретининой (13 лет) из Любима «Россия – многонациональная страна».

Катя и ее сестра Маргарита Азарян воспитываются в семье полицейских: мама Мария сотрудник Госавтоинспекции, а папа Армен - заместитель начальника следственного отдела. Вечерами Катя с родителями смотрели обучающие ролики по изготовлению кукол, вместе продумывали детали одежды, подбирали материалы. Девочка учится во втором классе, посещает секцию, где катается на роликовых коньках. Семья очень дружная, свободное время проводят вместе в поездках по городам Ярославской области.

Миша Безроднов из Первомайского района учится в 3-м классе, любит математику и окружающий мир. Он коллекционирует военные танки и самолеты из конструктора, самостоятельно интересуется темой Великой Отечественной войны. Дедушка помогал выжигать по дереву фигуру полицейского. В процессе создания работы Миша изучал информацию о народах, населяющих нашу страну. Вместе с мамой Надеждой сочинили тематическое стихотворение. Поделка может служить органайзером.

13-летняя Вика Кретинина из Любима учится в 6-м классе, а после уроков ходит в кружок русских народных танцев. Дома Вика балует родных своими кондитерскими шедеврами – печеньем, тортами, хворостом. Дистанционно обучается визажу. Летом Виктория часто ездит в санатории, где заводит много друзей. Мама девочки Марина – инспектор ПДН, воспитывает еще двоих сыновей Степана и Андрея.

В процессе создания поделки юная мастерица изучала народные костюмы девушек, а в ее работе нашли отражение русский, чеченский и бурятский. Идея поделки в том, что полицейские охраняют покой граждан в каждом регионе страны.