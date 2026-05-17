Жулики выманили у жителя Рыбинска 1,6 млн за виртуальный автомобиль

Аферистов разыскивает полиция. Фото: Георгий БРИНЧУК.

В конце апреля 48-летний горожанин нашел в сети площадку по продаже автомобилей из-за границы, оставил заявку на подбор машины. После этого с ним связался «менеджер» и, подобрав для клиента автомобиль Toyota Land Cruiser, убедил внести первоначальный взнос - более 620 тысяч рублей. Позже покупатель перевел еще миллион.

После этого «представитель продавца» сообщил о необходимости оплаты дополнительного таможенного платежа в 700 тысяч рублей. Мужчина платить отказался, тогда «продавец» уведомил его, что теперь поставка автомашины «заморожена».

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».