Ярославские торговые центры перепрофилируют для туристов

Участники круглого стола обсудили перспективы развития ТЦ. Фото: Мэрия Ярославля.

В областном центре прошел круглый стол, участники которого обсудили тенденции развития регионального рынка и новые модели функционирования ТЦ. Трансформация формата торговых центров связана с изменением потребительского поведения: сейчас многие предпочитают покупать товары онлайн, и перспектива превращения торговые центры в культурно-развлекательные очень актуальна.

В мэрии отметили, что одним из главных направлений трансформации ТЦ становится их интеграция в городскую и туристическую инфраструктуру. Участники рынка отмечают, что торговые центры могут выступать новыми точками притяжения для туристов и местных жителей, особенно в исторических городах.

Ярославль, входящий в число популярных направлений внутреннего туризма, обладает потенциалом для развития подобных форматов. Речь идет о создании в ТЦ гастрономических пространств с локальной кухней, площадок для презентации ремесел, выставочных и событийных зон, а также тематических общественных локаций.

По итогам круглого стола участники обсудили возможность создания рабочей группы с участием представителей РСТЦ, региональных и муниципальных властей, а также бизнеса для дальнейшей проработки инициатив по развитию торгово-общественных пространств.