Житель Переславля-Залесского готовил зелье в гараже

Виновника взяли под стражу в зале суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ранее не судимого 37- летнего горожанина суд признал виновным в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта психотропных веществ в крупном размере.

Этот человек баловался психотропными веществами и увлекался химией. Он приобрел необходимые для синтеза психотропного вещества химикаты и оборудование и в гараже одного из гаражных кооперативов синтезом незаконно изготовил и получил психотропное вещество массой не менее 26,268 грамма.

На экспериментатора обратили внимание полицейские. После этого незаконные опыты пришлось прекратить.

С учетом позиции государственного обвинителя Переславский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина заключен под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.