В Ярославской области 500 человек вручную сеяли лен

Лен сеяли вручную с песнями и плясками. Фото: Правительство Ярославской области.

Кажется, ярославцы не пропадут и без благ цивилизации. 16 мая они на день вернулись в прошлое.

В деревне Игрищи Большесельского округа вновь прошел семейный фольклорный фестиваль «Влюблен в лен». Более 500 жителей и гостей региона вышли в поле и вручную засеяли его. В августе на фестиваль вновь съедутся участники, чтобы собрать и обработать урожай.

Также на празднике выступали фольклорные коллективы из разных регионов страны, проходили мастер-классы, народные игры, спортивные состязания и ярмарка ремесленников. На круглом столе представители льноводческой отрасли обсудили перспективы ее развития.

В областном правительстве напомнили, что для нашего региона лен – это не просто сельскохозяйственная культура, а часть нашей истории. Сегодня льноводство у нас успешно возрождается.