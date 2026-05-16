В Ярославле водитель украл у коллеги барсетку с деньгами и документами

40-летний водитель на заправке выронил барсетку с документами и деньгами – а она пропала. Мужчина заявил в полицию.

Полицейские задержали 53-летнего дальнобойщика. Тот, судя по записям камер, заехал на заправку следом за потерпевшим, увидел, как другой шофер обронил бумажник, незаметно его подобрал и уехал. 15 тысяч рублей он забрал себе, а портмоне с документами выбросил.

Следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.