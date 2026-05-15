В ярославских автобусах появились портреты участников Великой Отечественной

Бессмертный полк на колесах появился в Ярославле. Фото: Народный фронт Ярославль.

Организовал все представитель Народного фронта Хасьятулла Гирфанов, руководитель транспортного предприятия. Коллектив предприятия регулярно передаёт подарки детям в приграничных регионах. А ко Дню Великой Победы проводит особый "Бессмертный полк" – на колёсах.

Один из увековеченных героев – Александр Ковалёв, который ушел на фронт в 1942 году. Он воевал в зенитном артиллерийском полку и не дожил до Победы несколько месяцев. Его правнуки специально прокатились на автобусе с портретом родственника-героя.