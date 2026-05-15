В Ярославской области сегодня откроют фан-зоны для болельщиков «Локомотива»

Фан-зоны откроются по всей Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области.

Начнется третья игра финала Кубка Гагарина по хоккею, в котором ярославский «Локомотив» борется за золото с казанским «Ак Барсом», в семь вечера 15 мая. Чтобы все желающие могли его посмотреть, в Ярославской области организованы фан-зоны, где болельщики могут следить за матчем онлайн и поддерживать любимую команду.

Пока счет в серии – 1:1. Впереди две игры в Казани, вторая – 17 мая, затем 19 мая – в Ярославле. Серия идет до четырех побед. При необходимости будут проведены матчи 21 мая в Казани и 23 мая – в Ярославле.

В Ярославле уличные фан-зоны подготовлены на Советской площади и на территории культурно-спортивного комплекса «Вознесенский».

В Ярославском округе фан-зону откроют в молодежном центре «Содействие» в рабочем поселке Лесная Поляна, 37.

В Рыбинске фан-зона организована на площади перед ДС «Полет» (Волжская набережная, 40), в Рыбинском округе – в поселке Каменники (улица Заводская, рядом с домом №7).

Трансляции в других муниципальных округах:

– Гаврилов-Ям – Советская площадь;

– Переславль-Залесский – МУК «Дом культуры», Народная площадь, 8;

– Пошехонье – кинотеатр «Юбилейный», улица Советская, 13/23;

– Тутаев – Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

– Углич – Успенская площадь, центр досуга «Цветочный», 1-я линия Камышевского шоссе, 16а;

– Данилов – молодежный центр «Бригантина», улица Вятская, 4;

– поселок Некрасовское – площадь у ДК, улица Пролетарская, 2;

– поселок Борисоглебский – Советская площадь;

– Ростов Великий – Городской сад, Советская площадь, 20б;

– село Брейтово – окружной Дом культуры, улица Республиканская, 23;

– Большое Село – стадион на улице Сурикова;

– поселок Пречистое – Центральный парк поселка, улица Ярославская, земельный участок №75а;

– село Новый Некоуз – экран у хоккейного корта, улица Советская, 23;

– Любим – парк «Большое сердце маленького города», Советская площадь;

– Мышкин – Успенская площадь.