Новосибирскому дропперу придется вернуть деньги ярославской пенсионерке

В октябре 2024 года 77-летней ярославне позвонили лже-сотрудники пенсионного фонда и банка. Под предлогом защиты сбережений и получения дополнительных выплат за «советский стаж» они ввели женщину в заблуждение и убедили оформить кредит.

Пенсионерка перевела полученные в кредит в сумме 147 тысяч рублей на продиктованный мошенниками счет.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что счет принадлежит 29-летней жительнице Новосибирска. С целью восстановления прав потерпевшей прокуратура района направила исковое заявление в Железнодорожный районный суд этого города о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.

Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение поставлено прокуратурой района на контроль.