В Любиме открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый ФОК местные жители ждали давно. Фото: Правительство Ярославской области.

Современный дворец спорта включает универсальный зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом и большим теннисом, раздевалки, душевые, тренерскую и медицинский кабинет. На территории провели благоустройство, проложили сети, установили освещение по принципу «чистого неба», сделали подъездные пути и тротуары.

В областном правительстве рассказали, что ФОК станет тренировочной базой для воспитанников спортивной школы, школьных команд, студентов аграрно-политехнического колледжа. Здесь будут заниматься футбольный клуб «Чайка» и местный клуб любителей тенниса.

В будущем рядом с ФОКом построят бассейн.