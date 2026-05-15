Ярославцам рассказали, что можно и что нельзя делать при укусе змеи

Жители Ярославской области чаще сталкиваются с не ядовитыми змеями, но встречаются и опасные экземпляры. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ярославской области все чаще стали сталкиваться со змеями. К счастью, чаще всего с вполне безобидными, но и ядовитые экземпляры тоже встречаются.

"Укус змеи в нашем регионе - это не страшилка, а реальность. К сожалению, казуистикой это уже не назовешь. Поэтому давайте без паники, но по факту: первая помощь при укусе, которая действительно работает", - говорят специалисты Областной детской клинической больницы.

В дикой природе укус змеи вылечить невозможно. Единственное, что спасет жизнь - быстрая транспортировка в клинику, где введут сыворотку.

Что делать, если укусила змея:

- успокоиться и отойти от нее, чтобы она не укусила повторно,

- точно записать время укуса,

- снять часы, браслеты, кольца, так как отек начнется быстро и украшения врежутся в кожу,

- обработать рану: промыть водой с мылом (если есть под рукой) и накрыть стерильной повязкой.

Что НЕЛЬЗЯ делать:

- высасывать яд (есть риск отравления того, кто это делает),

- разрезать рану и пускать кровь,

- накладывать жгут (это приведет к гангрене),

- прижигать, охлаждать или бить током,

- пить алкоголь "для храбрости".

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен