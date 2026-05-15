Жителей Ярославской области предупредили об аномально жаркой погоде

Управление МЧС по Ярославской области предупредило жителей региона об аномальной жаре, которая ожидается с 18 по 22 мая. По данным Ярославского ЦГМС, среднесуточная температура воздуха будет на семь градусов выше нормы.

Как сообщает портал Gismeteo, 18 мая в Ярославле ожидается +28 градусов. 19, 20 и 21 мая - +29. 22 числа столбики термометра опустятся до +26, возможная гроза.

