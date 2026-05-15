Житель Рыбинска украл сейф, в котором оказалось 15 тысяч рублей

Рыбинец получил срок за кражу сейфа с деньгами.

Жителю Рыбинска дали шанс встать на путь исправления, но он им не воспользовался. В октябре прошлого года мужчина получил условный срок за кражу полумиллиона рублей у соседки в ее день рождения. Прошла всего пара недель после суда, а рыбинец вновь пошел на преступление.

Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, мужчина проник в бытовку в деревне Хвощевка, чтобы украсть содержимое сейфа. Справиться с замком на месте воришке не удалось.

"Тогда он руками оторвал от стены деревянную полку с прикрепленным к ней на болты сейфом и скрылся с места преступления. В сейфе оказалось 15 тысяч рублей", - сказали в суде.

Во время заседаний житель Рыбинска свою вину признал. При назначении наказания было учтено, что новое преступление мужчина совершил во время испытательного срока. В итоге подсудимый получил 4 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

