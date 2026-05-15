Жители Ярославской области считают врачей виновными в смертях своих родных

Ярославский омбудсмен и глава Ярославского СК провели совместный прием жителей области. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин и глава регионального СКР Александр Бессмельцев провели совместный прием. На него пришли ярославцы, которые считают медиков виновными в смертях своих родственников.

Жительница Некрасовского района обратилась с жалобой на некачественное оказание помощи ее матери. По словам женщины, врачи недооценили тяжесть состояния пациентки, поставили неправильный диагноз и вовремя не госпитализировали, что привело к смерти пенсионерки.

"По ситуации будет проведена проверка, изучена медицинская документация и в случае выявления нарушений возбуждено уголовное дело", - сказали в аппарате уполномоченного.

По второму обращению уголовное дело уже возбуждено, но жительница Рыбинска считает, что расследуют его не достаточно тщательно и оперативно. В конце прошлого года у заявительницы умер муж, еще довольно молодой мужчина. Он поступил в больницу с острой болью в животе, но, по мнению вдовы, ему вовремя не провели необходимое обследование, затянули с оперативным лечением.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен