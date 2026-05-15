На Пятерке в Ярославле планируют построить новый сквер "Молодость"

В Ленинском районе Ярославля собираются строить новый сквер. Фото: Мэрия Ярославля.

На Пятерке Ярославля планируют построить сквер "Молодость".

"Территория будущего сквера расположена в густонаселенном районе - рядом три детских сада, школа №76 и факультет одного из институтов. Сейчас на участке уже расчищена территория и созданы площадки, однако инфраструктура требует обновления", - сказали в мэрии Ярославля.

На площадке установят детские игровые городки, создадут спортивную зону с воркаут-тренажерами, оборудуют скейтплощадку и зону отдыха, проложат пешеходные дорожки.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен