Водопроводную воду в Ростове Великом вновь окрасят в зеленый цвет

Вода в Ростове Великом может позеленеть.

Вода в домах жителей Ростова Великого вновь может стать зеленого цвета. Как сообщили в администрации округа, с 18 мая в систему теплоснабжения котельной 38 МКР будет введен краситель органической марки "Уранин А". Эта мера принимается в связи с утечкой теплоносителя из сети.

"Краситель соответствует единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору, что подтверждено экспертным заключением", - сказали в администрации Ростовского округа.

