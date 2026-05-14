НовостиОбщество14 мая 2026 17:51

Ярославская область участвовала в тренировочной подготовке к ЕГЭ

Всероссийское мероприятие прошло 14 мая
Георгий БРИНЧУК
К экзаменам область готова.

Фото: Правительство Ярославской области.

Тренировка в нашем регионе прошла в 43 пунктах проведения экзаменов, которые будут задействованы в основной период ЕГЭ. Участниками апробации стали 1590 человек.

В областном правительстве напомнили, что тренировки проводятся ежегодно для проверки финальной готовности перед началом экзаменов. Апробация прошла в штатном режиме, технологических сбоев не зафиксировано.

Была протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ, а выпускники получили возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2025 года.

В 2026 году на участие в государственной итоговой аттестации в Ярославской области зарегистрировалось 6340 человек. Основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля.