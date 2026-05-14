В Ярославле чествовали лучших медсестер региона

Лучших медсестер наградили. Фото: Правительство Ярославской области.

Почестей медсестры удостоились за добросовестный труд, профессионализм и преданность делу.

В областном правительстве напомнили, что кроме профильных знаний и навыков, необходимы еще важные личные качества: доброта и сострадание, терпение и отзывчивость, милосердие и готовность прийти на помощь. Сейчас около восьми тысяч специалистов работают в операционных и на приемах, в стационарах и поликлиниках, ухаживают за больными и ведут документацию.

Профессия не теряет актуальности. В Ярославский медицинский колледж в прошлом году поступило почти на 60 процентов абитуриентов больше, чем годом ранее. Более 370 человек учатся по целевым договорам, получают дополнительные выплаты и уже знают, куда пойдут работать после выпуска.