Четыре автобуса Ярославля поменяют маршруты на время ремонта улицы Марголина

Изменятся маршруты автобусов, которые ездят во Фрунзенский район Ярославля.

До 31 мая некоторые автобусы Ярославля изменят свои маршруты. Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», это связано с ремонтом на улице Марголина во Фрунзенском районе.

- Автобусы №4А «Богоявленская площадь - Поселок Октябрьский» в прямом направлении между остановками «Улица Индустриальная» и «Техникум радиоэлектроники» проследует по проспекту Фрунзе, улице Попова и Тормозному шоссе. Из маршрута исключается остановка«Радиозавод». По маршруту объезда включается дополнительный остановочный пункт «Проспект Фрунзе».

В обратном направлении между остановками «Техникум радиоэлектроники» и «Улица Индустриальная» автобусы поедут по Тормозному шоссе, улице Попова и проспекту Фрунзе. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод».

- Автобусы №4 «Улица Ярославская - Ярославль Главный» и №56 «Поселок Прибрежный - Машприбор» в прямом направлении между остановками «Улица Индустриальная» и «Больница № 2» проследуют по проспекту Фрунзе и улице Попова. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод». По маршруту объезда включается дополнительный остановочный пункт «Проспект Фрунзе».

В обратном направлении между остановками «Нефтебаза» и «Улица Индустриальная» автобусы проследуют по улице Попова и проспекту Фрунзе. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод». Остановочный пункт «Больница №2» с Тормозного шоссе переносится на остановочный пункт «Больница №2», расположенный на проспекте Фрунзе.

- Автобусы №79 «ТЦ «Аксон» - Поселок Куйбышева» в прямом направлении между остановками «Нефтебаза» и «Улица Индустриальная» проследует по улице Попова и проспекту Фрунзе. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод». Остановочный пункт «Больница № 2», расположенный на Тормозном шоссе, переносится на остановочный пункт «Больница № 2», расположенный на проспекте Фрунзе.

В обратном направлении между остановками «Улица Индустриальная» и «Больница № 2» автобусы проследуют по проспекту Фрунзе и улице Попова. Из маршрута исключается остановочный пункт «Радиозавод». По маршруту объезда включается дополнительный остановочный пункт «Проспект Фрунзе».

