Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 12:19

Четыре автобуса Ярославля поменяют маршруты на время ремонта улицы Марголина

Организатор перевозок опубликовал актуальные маршруты
Полина ВАЧНАДЗЕ
Изменятся маршруты автобусов, которые ездят во Фрунзенский район Ярославля.

Изменятся маршруты автобусов, которые ездят во Фрунзенский район Ярославля.

Фото: Правительство Ярославской области.

До 31 мая некоторые автобусы Ярославля изменят свои маршруты. Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», это связано с ремонтом на улице Марголина во Фрунзенском районе.

- Автобусы №4А «Богоявленская площадь - Поселок Октябрьский» в прямом направлении между остановками «Улица Индустриальная» и «Техникум радиоэлектроники» проследует по проспекту Фрунзе, улице Попова и Тормозному шоссе. Из маршрута исключается остановка«Радиозавод». По маршруту объезда включается дополнительный остановочный пункт «Проспект Фрунзе».

В обратном направлении между остановками «Техникум радиоэлектроники» и «Улица Индустриальная» автобусы поедут по Тормозному шоссе, улице Попова и проспекту Фрунзе. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод».

- Автобусы №4 «Улица Ярославская - Ярославль Главный» и №56 «Поселок Прибрежный - Машприбор» в прямом направлении между остановками «Улица Индустриальная» и «Больница № 2» проследуют по проспекту Фрунзе и улице Попова. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод». По маршруту объезда включается дополнительный остановочный пункт «Проспект Фрунзе».

В обратном направлении между остановками «Нефтебаза» и «Улица Индустриальная» автобусы проследуют по улице Попова и проспекту Фрунзе. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод». Остановочный пункт «Больница №2» с Тормозного шоссе переносится на остановочный пункт «Больница №2», расположенный на проспекте Фрунзе.

- Автобусы №79 «ТЦ «Аксон» - Поселок Куйбышева» в прямом направлении между остановками «Нефтебаза» и «Улица Индустриальная» проследует по улице Попова и проспекту Фрунзе. Из маршрута исключается остановка «Радиозавод». Остановочный пункт «Больница № 2», расположенный на Тормозном шоссе, переносится на остановочный пункт «Больница № 2», расположенный на проспекте Фрунзе.

В обратном направлении между остановками «Улица Индустриальная» и «Больница № 2» автобусы проследуют по проспекту Фрунзе и улице Попова. Из маршрута исключается остановочный пункт «Радиозавод». По маршруту объезда включается дополнительный остановочный пункт «Проспект Фрунзе».

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен