В Ярославле продлят улицу Большую Донскую в Красноперекопском районе

В Красноперекопском районе Ярославля продлят улицу. Фото: Мэрия Ярославля.

В Красноперекопском районе Ярославля планируют продлить улицу Большую Донскую на участке от улицы Маланова до улицы Полотняной. Постановление подписано мэром города Артемом Молчановым.

Протяженность нового участка составит 1250 метров.

Ответственные органы должны подготовить проект планировки и проект межевания. В документе отмечается, что постановление о подготовке проектов, касающихся межевания улицы Большой Донской от улицы Маланова до 3-го Льняного переулка, утратило силу.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен