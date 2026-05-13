Житель Тутаева заплатил алименты только ради свободы

Долг сыну мужчина вернул. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

В отношении 44-летнего горожанина было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности. Подростка воспитывает мама, а родной отец не считал нужным его содержать. Мужчина даже не пытался официально трудоустраиваться, становиться на учет в качестве безработного и получать пособие. А имущества у него нет.

Судебный пристав-исполнитель, приняв все возможные меры, направленные на исполнение судебного решения, дважды привлек должника к административной ответственности.

Но весной папа вновь задолжал на содержание сына более 80 000 рублей. Сотрудники ведомства возбудили в отношении гражданина уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Нерадивому отцу грозило лишение свободы на срок до одного года.

Решив не доводить дело до суда, горожанин нашел необходимую сумму и рассчитался с ребёнком а после, как сообщили в региональном УФССП, трудоустроился.