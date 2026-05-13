Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 14:18

Житель Тутаева заплатил алименты только ради свободы

До этого долг перед ребенком он гасить не спешил
Георгий БРИНЧУК
Долг сыну мужчина вернул. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

Долг сыну мужчина вернул. Фото: УФССП РФ по Ярославской области

В отношении 44-летнего горожанина было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментной задолженности. Подростка воспитывает мама, а родной отец не считал нужным его содержать. Мужчина даже не пытался официально трудоустраиваться, становиться на учет в качестве безработного и получать пособие. А имущества у него нет.

Судебный пристав-исполнитель, приняв все возможные меры, направленные на исполнение судебного решения, дважды привлек должника к административной ответственности.

Но весной папа вновь задолжал на содержание сына более 80 000 рублей. Сотрудники ведомства возбудили в отношении гражданина уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Нерадивому отцу грозило лишение свободы на срок до одного года.

Решив не доводить дело до суда, горожанин нашел необходимую сумму и рассчитался с ребёнком а после, как сообщили в региональном УФССП, трудоустроился.