В Ярославле при пожаре пострадал мужчина

В Ярославле при пожаре в доме пострадал его хозяин. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

В Ярославле на улице Брикетной произошел пожар, в котором травмы получил один человек.

Как рассказали в региональном МЧС, загорелась пристройка к частному дому. Тушили ее 16 человек на пяти машинах. Огонь повредил чердак на площади в 60 квадратов и пристройку в 30 квадратов. Пострадал хозяин дома.

По предварительной версии, дом загорелся из-за аварийного режима работы электросети.

