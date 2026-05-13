Жителей Ростовского округа просят несколько дней не использовать газ

Жителей Ростовского округа попросили не пользоваться газом в определенные часы на протяжении четырех дней.

На газораспределительной станции «Нажеровка» 19, 21, 26 и 28 мая будет проводиться плановый ремонт, сообщили в администрации Ростовского округа. Для поддержания безопасного уровня давления специалисты филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в Ростове Великом в эти дни отключат промышленные котельные и коммунальные объекты с 6 до 8 утра.

Газоснабжение понизят в Ростове Великом, Ишне, Юрьевской Слободе, Восходе, Варницах, Угодичах, Ворже, Петрушино, Сельцо, Сулости, Хожино, Судино, Чупронихе, Белогостицах, Нажеровке, Ново-Никольском, Вахрушево, Татищев-Погосте, Марково, Василево, Семибратова и деревне Ломы.

«Просим по возможности воздержаться от эксплуатации газовых приборов в период отключения газораспределительной станции», - обратились к ростовцам.

