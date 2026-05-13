«ТНС энерго Ярославль»: цифровые финансовые активы – реальность для бизнеса и граждан

Напоминаем, что с 1 сентября 2026 года все банки, организации и компании обязаны обеспечить прием платежей с использованием цифрового рубля. Эта третья форма валюты, наряду с наличной и безналичной, позволяет совершать мгновенные и безопасные расчеты, упрощает платежный процесс и снижает транзакционные издержки для бизнеса.

В «ТНС энерго Ярославль» своевременно оценили потенциал технологии. На сегодняшний день компанией успешно проведен полный комплекс транзакций в цифровых рублях. Физические и юридические лица – клиенты компании – уже могут оплачивать электроэнергию этим современным способом.

– Расчеты цифровыми рублями – это будущее, которое становится настоящим. Мы поэтапно проработали технологию проведения операций и уверены, что полученный опыт может быть использован во всех регионах присутствия Группы компаний «ТНС энерго», – отметил Александр Соснин, заместитель генерального директора по экономике и финансам «ТНС энерго Ярославль».

Развитие цифровых финансовых инструментов – один из стратегических приоритетов компании. В текущем году «ТНС энерго Ярославль» успешно осуществило выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Необходимое количество заявок от инвесторов было собрано в первые минуты размещения, что подтверждает высокий спрос на этот продукт и доверие к компании как к надежному эмитенту.

«ТНС энерго Ярославль» продолжит внедрять передовые цифровые бизнес-решения, повышая доступность, скорость и безопасность финансовых сервисов для своих клиентов.

Подписывайтесь на аккаунты «ТНС энерго Ярославль» в разрешенных социальных сетях – МАХ, ВК, ОК. Переходите по ссылке, нажимайте «Подписаться» и будьте в курсе всех новостей компании.

ПАО «ТНС энерго» г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21б. ОГРН 1057601050011

Реклама. erid: 2W5zFHuJq2Z