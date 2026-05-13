Мобильный оператор представил тариф для владельцев «Карты жителя Ярославской области»

Т2 – новые тарифы, новые возможности.

Что, если мобильная связь — это не просто звонки и гигабайты, а настоящий цифровой щит с безлимитными возможностями? Для держателей «Карты жителя Ярославской области» такой сценарий уже реален. Оператор T2 представил тариф «Партнер-М» для владельцев карты и в него входит:

— Безлимитный интернет. Смотрите видео, стройте маршруты в навигаторе, общайтесь в соцсетях и читайте новости — без подсчета гигабайтов.

— Бесплатные звонки на T2 по всей России. Никаких ограничений по времени — разговаривайте с близкими столько, сколько хочется.

— 1000 минут на городские номера и на телефоны других операторов. Хватит на рабочие звонки, конференции и повседневные вопросы.

— 200 SMS. Удобно для подтверждения операций в банке или коротких сообщений.

В эпоху спама, фишинга и утечек данных защита больше не роскошь, а необходимость. В приложении T2 клиентам доступен специальный раздел в нем — комплекс сервисов:

— Голосовой ассистент Миа. Ответит на незнакомые звонки, а вам пришлет расшифровку разговора в виде сообщения.

— «Антиспам» и «Антифишинг». Система предупредит о нежелательных вызовах и заблокирует подозрительные ссылки в мессенджерах и почте.

— Проверка утечек данных. Можно быстро узнать, не оказались ли ваши личные данные в открытом доступе.

— Инструменты детской безопасности и антивирус — под защитой вся семья.

— Мы хотим, чтобы людям было проще и выгоднее пользоваться связью, а заодно — получать доступ к современным сервисам. Для этого мы включились в проект «Карта жителя Ярославской области» и помогаем цифровизировать социальную сферу. Владельцы карты теперь могут подключить специальный тариф, с которым доступен безлимитный интернет и другие выгодные возможности, — прокомментировал директор ярославского филиала T2 Евгений Чалов.

Что такое «Карта жителя Ярославской области»

Это бесплатная дебетовая карта «Мир» с бесконтактной оплатой. Она работает как обычная банковская карта для покупок, а еще дает доступ к социальным льготам, региональным сервисам и скидкам. Оформить карту могут все жители области с постоянной регистрацией — обратитесь в любое отделение ПСБ.

Также мобильный оператор напоминает, что в регионе могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся в целях безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора.

