В Ярославской области отремонтируют автовокзалы и автостанции

В Ярославской области приводят в порядок автостанции и автовокзалы. Фото: Правительство Ярославской области.

Капитальный ремонт фасадов с установкой архитектурной подсветки сделают на автостанциях Ярославля, Большого Села, Любима и Пошехонья. Кроме того, подсветку установят на станции в Гаврилов-Яме. Также запланирован ремонт автостанции на левом берегу Тутаева, замена старых остановок на новые модульные в Пречистом и Петровском.

«Уже отремонтированы фасады и проведено внутреннее обновление помещений в Некрасовском, Гаврилов-Яме, Переславле-Залесском, Большом Селе и Любиме. В Ярославле на автовокзале обновили второй этаж здания и коммунальный блок. В Угличе установили новый остановочный пункт, который вскоре введем в эксплуатацию», - сказал глава региона.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен