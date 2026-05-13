Ярославль
НовостиОбщество13 мая 2026 7:42

Дождь, грозу и сильный ветер обещают синоптики ярославцам 14 мая

По прогнозам, в четверг потеплеет до +24 градусов
Полина ВАЧНАДЗЕ
14 мая в отдельных районах Ярославской области ожидается гроза.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области в четверг, 14 мая, ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом со ссылкой на региональный ЦГМС сообщает спасатели.

Во время грозы возможны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, обрушение рекламных конструкций, деревьев и крыш.

Несмотря на не совсем благоприятный прогноз погоды на день, синоптики обещают потепление. Температура воздуха днем может подняться до +24 градусов.

