Дождь, грозу и сильный ветер обещают синоптики ярославцам 14 мая

14 мая в отдельных районах Ярославской области ожидается гроза.

В Ярославской области в четверг, 14 мая, ожидается дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом со ссылкой на региональный ЦГМС сообщает спасатели.

Во время грозы возможны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе коммунальных систем и транспорта, обрушение рекламных конструкций, деревьев и крыш.

Несмотря на не совсем благоприятный прогноз погоды на день, синоптики обещают потепление. Температура воздуха днем может подняться до +24 градусов.

