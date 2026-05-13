Ярославская область вошла в список территорий с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Жителям Ярославской области, а также тем, кто планирует приехать сюда, рекомендуют сделать прививку от клещевого энцефалита.

Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). В число областей, где имеется повышенный риск заражения этой болезнью, переносимой клещами, вошла и Ярославская. В перечне и соседи: Ивановская и Костромская области.

«В этих регионах рекомендуется проводить вакцинацию против КВЭ», - сказали в Роспотребнадзоре.

В Ярославской области эндемичными признаны 18 округов: Большесельский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский и Ярославский, а также Ярославль, Рыбинск и Ростов Великий.

