В Ярославском областном суде назначен новый председатель

Назначен председатель Ярославского областного суда.

На должность председателя Ярославского областного суда назначен Борис Романов. До настоящего времени он занимал должность заместителя председателя Свердловского облсуда.

Борис Романов родился в 1976 году в Свердловской области. В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.

С 1998 по 2005 год проходил военную службу по контракту в военной прокуратуре Екатеринбургского гарнизона: был следователем, старшим следователем, помощником военного прокурора. В 2005 году был назначен судьей Чкаловского районного суда Екатеринбурга, в 2010 году - судьей Свердловского областного суда.

В 2020 году утвержден председателем судебной коллегии по гражданским делам, в 2022-м стал заместителем председателя Свердловского облсуда. Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в 2022 году Борису Романову присвоен первый квалификационный класс судьи.

