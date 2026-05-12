Ярославцам рассказали, как будут бороться с борщевиком

На открытом совещании мэра сообщили, что нынче специалисты проведут химическую обработку участков, а затем — кошение. Первый этап работ пройдет в июне, второй — с 15 июля по 1 сентября.

Работы выполнят подрядчики и представители «Горзеленхозстроя». Территория городских парков также контролируется дирекцией парков.

В мэрии напомнили, что собственники обязаны следить за своими участками и своевременно принимать меры по уничтожению борщевика. Нарушителей могут оштрафовать: граждан – на пять тысяч, должностных лиц – на 50 тысяч, а юрлиц – на сумму от 600 000 до 800 000 рублей.