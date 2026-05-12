Ночь музеев в Ярославской области растянется на двое суток

Нынче ярославцев ждут сразу две "Ночи музеев".

Пройдет мероприятие с 16 по 18 мая. Музеи региона подготовили вечерние программы: экскурсии, мастер-классы, интерактивные проекты.

В Ярославском музее-заповеднике гости услышат сказки и колокольные звоны, примут участие в старинных играх и народных танцах, а большая звонница станет экраном для фильмов об экспонатах. Ярославский художественный музей развернет программу сразу на нескольких площадках: в Митрополичьих палатах представят ярославский культурный код, в Музее зарубежного искусства посетителей познакомят с итальянской живописью из собрания князей Юсуповых.

В «Карабихе», в музее-заповеднике Некрасова, пройдут вечерняя встреча и познавательно-развлекательная программа. Рыбинский музей-заповедник приглашает на авторские экскурсии, космический квиз и концерт мужского хора «Ярославль». В Угличе выступит камерный дуэт. Переславский музей-заповедник предложит разгадать тайны экспонатов и попробовать себя в народных ремеслах.

Мероприятия пройдут и в других музеях региона.