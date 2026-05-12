НовостиПроисшествия12 мая 2026 10:37

Жительница Рыбинска потеряла миллион рублей, пытаясь купить машину в интернете

43-летняя женщина перевела незнакомцу-«продавцу» миллион
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жительницу Рыбинска обманули мошенники.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники выманили миллион рублей у жительницы Рыбинска, которая хотела купить машину.

В тематической группе в социальной сети 43-летняя женщина оставила заявку на подбор автомобиля за границей. С ней связался якобы представитель продавца, выслал фотографию иномарки и попросил внести первый взнос – более 300 тысяч рублей. Через несколько дней аферист снова позвонил покупательнице и уговорил ее сделать второй платеж. Еще 700 тысяч рублей перекочевали на счет мошенника. Он, естественно, получив деньги, перестал выходить с обманутой женщиной на связь.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

