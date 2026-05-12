В Ярославской области выставили на торги заброшенное здание спецшколы

В Тутаевском районе продают здания бывшей спецшколы. ФОТО: Российский аукционный дом

В Ярославской области продаются земельный участок и здания, в которых раньше находилась спецшкола закрытого типа. Объект располагается в километре от Волги в поселке Красный Бор Тутаевского района. До Тутаева 8,5 километра, до Ярославля – 35 километров.

Начальная цена лота – почти 320 тысяч рублей. В него входят земельный участок площадью 16260 квадратов, который разрешено использовать для делового управления; четырехэтажное здание администрации и трехэтажное здание общежития.

Аукцион состоится в конце мая.

