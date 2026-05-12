Ярославец просит проверить «Горзеленхозстрой» из-за вырубки здоровых деревьев

Мэра Ярославля просят проверить работу "Горзеленхозстроя".

Житель Ярославля через группу «Жесть Ярославль» обратился к мэру города с просьбой проверить работу компании «Горзеленхозстрой»:

«Сотрудники спиливают здоровые деревья, в том время как гнилые и аварийные остаются на месте. Это создает угрозу для горожан и снижает озеленение города».

Особенное внимание мужчина просит обратить на действия организации при работе в Павловском парке Дзержинского района.

Обращение ярославца дополнили комментаторы:

«В Юбилейном парке то же самое! В прошлом году вырубили множество прекрасных деревьев, а мертвые оставили. Сколько сухих деревьев! Те, что посадили, деревьями будут лет через 20, пока только маленькие саженцы, да и то не все прижились, среди них тоже есть мертвые».

«Это по всему городу, хорошие пилят, а которые вот-вот упадут стоят. Где логика? Или специально чтоб мы задохнулись?».

В общем возмущении оказался один комментарий, автор которого предположил, что вырубка здоровых (по крайней мере на вид) деревьев происходит не случайно:

«Деревья, которые кажутся здоровыми, могут быть заражены ясеневой мошкой. Такие деревья - рассадник заразы. Их надо пилить в первую очередь. Сухие же деревья можно и потом спилить. От них, поскольку на них нет листвы, зараза на другие деревья уже не полезет».

