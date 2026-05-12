В Ярославле начались отключения горячей воды. Об этом со ссылкой на ТГК-2 сообщает "Ярославия".

Первыми без горячего водоснабжения останутся жители Кировского и Ленинского районов города, подключенные к ТЭЦ-1. Пользоваться тазиками им придется с 12 по 15 мая, а затем с 21 июля по 7 августа.

В домах Дзержинского района, а также в МКД центральных районов Ярославля, которые подключены к ТЭЦ-2, горячую воду отключат с 19 по 22 мая и 30 июня - 3 июля по 17 июля.

Жители Заволжского района города останутся без ГВС с 26 мая. Отключения продлятся до 11 июня. Повторные - с 7 по 9 июля.

В домах Красноперекопского и Фрунзенского районов, которые обслуживает ТЭЦ-3, отключения запланированы на 26 мая - 11 июня, а также с 1 по 17 июля.

