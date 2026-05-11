Волжский экологический диктант пройдет в Ярославской области

В Ярославской области 20 мая пройдет Волжский экологический диктант, приуроченный к Дню Волги.

Диктант проведут в двух форматах: онлайн и офлайн. Очную площадку откроют на базе Ярославского технического университета по адресу: Московский проспект, 88, аудитория А322. Начало мероприятия - в 10 часов. Чтобы пройти тестирование, нужно зарегистрироваться по ссылке .

Волжский экологический диктант проводится для повышения экологической грамотности людей. Можно принять участие не только в тестировании, но и в субботника, а также тематических встречах.

