НовостиОбщество11 мая 2026 15:44

Волжский экологический диктант пройдет в Ярославской области

Жителей региона приглашают принять в нем участие
Полина ВАЧНАДЗЕ
Волжский экологический диктант приурочен ко Дню Волги.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области 20 мая пройдет Волжский экологический диктант, приуроченный к Дню Волги.

Диктант проведут в двух форматах: онлайн и офлайн. Очную площадку откроют на базе Ярославского технического университета по адресу: Московский проспект, 88, аудитория А322. Начало мероприятия - в 10 часов. Чтобы пройти тестирование, нужно зарегистрироваться по ссылке .

Волжский экологический диктант проводится для повышения экологической грамотности людей. Можно принять участие не только в тестировании, но и в субботника, а также тематических встречах.

