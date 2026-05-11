В Ярославле ищут болельщика-вандала, который нанес надписи на ограждение и гараж

В Ярославле ищет болельщиков-вандалов, которые после победы "Локомотива" над "Авангардом" нанесли надписи в неположенных местах. Строчки, выражающие радость от выхода команды в финал, появились на гараже и бетонной конструкции в Ленинском районе.

"Победе нашего хоккейного клуба можно и нужно радоваться, но так, чтобы это не нарушало порядок на улицах города! В соответствии с Правилами благоустройства, действующими на территории нашей области, запрещено наносить надписи в неустановленных для этого местах", - написали в группе "ЯПротивВандализма" ВКонтакте.

Заявление в полицию написано, личность болельщика устанавливают. Ему грозит штраф в пять тысяч рублей.

