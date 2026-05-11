Из-за начавшегося мотосезона Госавтоинспекция просит ярославских водителей быть внимательнее

Госавтоинспекция Ярославля и представители мотоклуба "Черные медведи" провели на дорогах города совместное профилактическое мероприятие.
"С наступлением теплой погоды становится все больше мотоциклистов. Мы призываем водителей автомобилей быть особенно бдительными и учитывать присутствие двухколесного транспорта в потоке", - сказали инспекторы.
Мотоциклы компактнее автомобилей, из за чего могут оказаться в "слепой зоне". Это особенно опасно при перестроениях, поворотах и обгонах.
Сотрудники полиции просят водителей машин перед перестроением дважды смотреть в зеркало заднего вида.
Почему дважды:
- первый взгляд помогает заметить движущийся транспорт и оценить общую ситуацию позади и сбоку,
- второй взгляд (непосредственно перед маневром) подтверждает, что за прошедшее время ничего не изменилось — никто не ускорился и не оказался в "слепой зоне".
Дополнительные советы для безопасности:
- всегда включайте "поворотники" заблаговременно - так мотоциклисты смогут вовремя отреагировать на ваши действия,
- учитывайте, что мотоциклы разгоняются и тормозят быстрее автомобилей,
- при повороте направо будьте особенно внимательны: мотоциклист может двигаться по той же полосе правее вас,
- в плотном потоке и на перекрестках проверяйте "слепые зоны" поворотом головы - зеркала не всегда дают полную картину.
