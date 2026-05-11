Погода в Ярославле на 11-17 мая: ожидается почти 30-градусная жара

Новая неделя в Ярославле начнется всего с +7 градусов днем в понедельник и закончится +27 градусами в воскресенье. Об этом сообщают синоптики Центра "Фобос".

Тепло будет приходить постепенно. Сегодня, 11 мая, в Ярославле всего +5..+7 градусов, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Во вторник, 12 мая, ожидается +4..+6 градусов ночью и +13..+15 днем. Ветер восточный, умеренный.

В среду, 13 числа, на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой дождь. Ночью потеплеет до +10..+12 градусов, а днем воздух прогреется до +19..21 градуса.

Четверг, 14 мая, принесет небольшое похолодание: днем, по прогнозам синоптиков, будет +14..+16. Ожидается небольшой дождь.

В пятницу, 15 мая, столбики термометров вновь поднимутся до +21..+23 градусов днем, но ночью прогнозируют не больше +10. Снова небольшой дождь, возможна гроза.

В субботу, 16 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь и летняя температура: ночью +13..+15 градусов, днем +25..+27.

В воскресенье "лето" сохранится: днем +27 градусов, ночью +16.

