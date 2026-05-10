Три человека разбились в тройном ДТП под Рыбинском

Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Рыбинском районе.

Смертельная авария произошла утром 10 мая В Рыбинском районе. На 261-м километре дороги Сергиев посад - Калязин - Углич - Рыбинск - Череповец стролкнулись три машины, три человека погибли.

"По предварительной информации, водитель "Лады Калины" при совершении обгона столкнулся с автомобилем "Митсубиси", который ехал в попутном направлении, после чего столкнулся с "Ладой XRAY", которая двигалась во встречном направлении", - рассказали в ярославской Госавтоинспекции.

На месте погибли водители и пассажир "Лады Калины", их личности устанавливаются. Скончалась 70-летняя пассажирка "Лады XRAY". 70-летнего водителя этой машины с травмами увезли в больницу.

