У "Шинника" в Ярославле ограничат остановку и стоянку машин

У стадиона "Шинник" в Ярославле 11 мая запретят остановку и стоянку машин. Ограничение будет действовать с 11 до 20 часов на улице Победы - от улицы Пушкина до улицы Свободы
"Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия на стадионе", - сказали в мэрии Ярославля.
В понедельник, 11 мая, команда "Шинник" в заключительном домашнем матче весеннего этапа турнира Лиги Пари встретится с игроками "Торпедо" из Москвы.
