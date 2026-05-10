НовостиОбщество10 мая 2026 14:31

У "Шинника" в Ярославле ограничат остановку и стоянку машин

Запрет введут 11 мая
Полина ВАЧНАДЗЕ
У стадиона в Ярославле ограничат стоянку и остановку машин 11 мая.

Фото: Мэрия Ярославля.

У стадиона "Шинник" в Ярославле 11 мая запретят остановку и стоянку машин. Ограничение будет действовать с 11 до 20 часов на улице Победы - от улицы Пушкина до улицы Свободы

"Ограничения вводятся в целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия на стадионе", - сказали в мэрии Ярославля.

В понедельник, 11 мая, команда "Шинник" в заключительном домашнем матче весеннего этапа турнира Лиги Пари встретится с игроками "Торпедо" из Москвы.

