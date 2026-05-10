На Пятерке в Ярославле ограничат проезд на пять дней

На улице Чкалова в Ярославле ограничат проезд транспорта на пять дней.

На улице Чкалова в Ярославле на пять дней ограничат проезд. Он будет действовать с 8 утра 12 мая до полуночи 16 мая на участке у дома №24/24 (напротив бассейна "Лазурный") при движении от улицы Белинского в сторону проспекта Октября.

"Временные ограничения необходимы для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения на период проведения дорожных работ", - сказали в мэрии Ярославля.

