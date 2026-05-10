В Ярославской области пройдет фольклорный фестиваль "Влюблён в лён"

В деревне Игрищи, которая находится в двух километрах от Большого Села, 16 мая пройдет семейный фольклорный фестиваль "Влюблён в лён".

Главным событием праздника станет коллективный посев льна. А еще для гостей подготовили мастер-классы по творчеству, прядению, гончарному делу, росписи и другим народным промыслам. В программе также традиционные игры и забавы. Приедут коллективы из Ярославской области, Костромы, Вологды, Иванова, Москвы и Клина.

Программа фестиваля:

- 11:00 Открытие,

- 11:20 Выход гармонистов. Начало народного шествия к льняному полю,

- 11:40 Обрядовое действие на поле "Колос гонять",

- 12:00 Посев льна,

- 12:40 Народные хороводы в поле,

- 13:20 Народное шествие с поля на центральную площадку,

- 13:30 Фолк-концерт

Выступят фольклорные коллективы: "Нерехтские рожечники", "ТОП-Вечëра", ансамбль "Русло", фольклорный коллектив "Покров день", фольклорно-этнографический ансамбль "Славена", Павел Суровцев, Анастасия Дмитриева, семейный этноклуб "Любо-дорого!", фольклорный ансамбль "Свитлица", фольклорный ансамбль "Венец".

- 15:40 Детская "стенка на стенку",

- 16:00 Кулачный бой "Стенка на стенку" для мужчин,

- 17:00 Плясовая вечерина,

- 18:00 Круглый стол для представителей льняной отрасли, швейных производств и других представителей легкой промышленности,

- с 10:30 до 18:00 работа ярмарки,

- с 11:00 до 18:00 Богатырская застава,

- с 13:30 до 17:00 Работа кузницы,

- с 13:30 до 16:00 Работа Дворика Мастеров: мастер-классы по ткачеству, прядению, гончарному делу, росписи, плетению, набойке на ткани, росписи пряников и другие,

- с 13:30 Пленэр у реки Юхоть,

- с 13:30 до 18:00 Создаем льняной рушник фестиваля.

0+

