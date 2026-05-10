Жителя Рыбинска во второй раз задержали пьяным за рулем

Рыбинца во второй раз поймали пьяным за рулем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рыбинские полицейские остановили автомобиль "Киа Рио", за рулем которого находился пьяный 22-летний мужчина. Выяснилось, что он уже был судим за вождение в нетрезвом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, уже имеющим судимость". Рыбинцу грозит до двух лет лишения свободы.

Восемь машин, изъятых у пьяных водителей, передали ярославские приставы на СВО

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен