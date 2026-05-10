Ярославцам рассказали, где находятся контейнеры для раздельного сбора отходов

Вторсырье принимают в Ярославле по четырем адресам.

В сообществе "ЯрЭкомобиль" рассказали, куда ярославцы могут принести вторсырье. Площадки с контейнерами для раздельного сбора отходов установлены по адресам:

- улица Труфанова, 30,

- улица Пашуковской, 7 к2,

- улица Дорожная, 8а,

- улица Красноперекопская, 37.

На Пятерке в Юбилейном парке контейнеры убрали.

На переработку можно принести бутылки 1РЕТ, 2HDPE канистры, тару 5PP, 6PS обычную и вспененную, жестяные крышки, консервные и алюминиевые банки, пленку, стекло целое и битое, бумагу и картон.

"Здорово, если каждая фракция будет в отдельном пакете. Это значительно упростит сортировку. И напомним, что сырье должно быть чистое, сухое и компактное", - сказали организаторы.

