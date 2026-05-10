Хоровая капелла споет военные песни в торговом центре Ярославля

Хоровая капелла "Ярославия" исполнит песни военных лет в торговом центре. ФОТО: https://yaroslaviya.ru

Филармоническая хоровая капелла "Ярославия" 10 мая выступит в торговом центре "Аура". Прозвучат любимые легендарные песни военных лет: "Журавли", "Темная ночь", "На безымянной высоте", "Катюша", "Смуглянка", "Казаки в Берлине", "Русское поле", "Эх, дороги", "День Победы" и другие.

Концерт начнется в 16 часов, вход на него свободный. Ярославцев и гостей города ждут в центрально артиуме торгового центра на минус первом этаже.

Хоровая капелла "Ярославия" под руководством профессора Московской консерватории Владимира Контарева давно завоевала признание не только в России, но и за рубежом. Коллектив известен своим мастерством трансформации: каждое их выступление - это не просто концерт, а живое театральное действо.

0+

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен