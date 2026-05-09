Фестиваль Юрия Башмета завершился в Ярославской области

Международный фестиваль Юрия Башмета прошел в Ярославской области.

Спектаклем-концертом "Бедные люди" по одноименному роману Федора Достоевского завершился в Ярославской области 18-й Международный фестиваль Юрия Башмета.

Главную роль Макара Девушкина исполнил народный артист России Евгений Миронов. Его партнером на сцене стала актриса Юлия Хлынина.

Музыкальный фестиваль проходил в регионе с 1 по 8 мая. Открыл его гала-концерт, посвященный 270-летию со дня рождения В.А.Моцарта. В этом году концерты прошли в Мышкине, Угличе, Ростове Великом, Рыбинске, Данилове, Карабихе и в санатории "Сосновый бор". Выступили артисты из России, Германии, Италии и Китая.

