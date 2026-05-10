В Рыбинске началось строительство многофункциональной спортплощадки

В микрорайоне Копаево Рыбинска началось строительство многофункциональной спортивной площадки. На улице Чебышева на месте старого хоккейного корта установят уличные тренажеры, сделают универсальный корт. Зимой на нем можно будет играть в хоккей, а летом - в футбол.

"Особенность площадки – с помощью QR-кода желающие смогут получить комплекс тренировки и инструкцию по правильному использованию тренажеров", - сказали в администрации города.

Сейчас идет формирование площадки: выкопан котлован, его засыпали песком и гравием, затем будет заасфальтирован. На асфальт уложат современное синтетическое покрытие с высокой износостойкостью и устойчивостью к погодным условиям. У площадки сделают освещение и установят вагончик для переодевания.

Работы планируют закончить осенью.

